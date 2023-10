Chris Hemsworth: Leibkoch enthüllt Thors Speiseplan

Hemsworth ist ein «grosser Junge»

Perera lacht: Hemsworth sei «offensichtlich ein grosser Junge», ein «Big Boy», was seine Ernährungsbedürfnisse angeht. Der Spanier Perera, der einst auf Michelin–Stern–Niveau ausgebildet wurde, arbeitet seit zehn Jahren mit Hemsworth zusammen: «Er hatte gerade den ersten Thor–Film fertiggestellt und brauchte jemanden, der ihm hilft, seinen Essensplan auf seine körperlichen Anforderungen abzustimmen,» so Perera. Der Kontakt kam damals über einen Freund und Hemsworths Frau Elsa Pataky (47) zustande. 2016 zog Perera sogar zu den Hemsworths nach Byron Bay in Australien. «Ich setzte mich mit seinem Trainer zusammen, der einer seiner engsten Freunde ist, und wir arbeiteten gemeinsam daran, Chris' Ziele herauszufinden,» erklärt Perera.