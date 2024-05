Chris Hemsworth und Elsa Pataky: Seltener Auftritt mit den Zwillingen

Hemsworths Actionfilm kommt am 23. Mai in die Kinos

«Furiosa: A Mad Max Saga» kommt am 23. Mai in die Kinos. In dem Prequel zu «Mad Max: Fury Road» (2015) geht es um die junge Furiosa (Anya Taylor–Joy, 28), die vom Grünen Ort der vielen Mütter entführt wird und in die Hände einer grossen Bikerhorde fällt, deren Führer der Warlord Dementus (Chris Hemsworth, 40) ist. Bei ihrem Streifzug durch das Ödland stossen sie auf die Zitadelle, die vom Immortan Joe (Lachy Hulme, 53) beherrscht wird. Als die beiden Tyrannen um die Vorherrschaft kämpfen, muss Furiosa viele Prüfungen überstehen, während sie die Mittel zusammenstellt, um ihren Weg nach Hause zu finden.