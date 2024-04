Chris Hemsworth will Alzheimer-Schock in Memoiren verarbeiten

Das macht er für seine Gesundheit

Seitdem hat der Marvel–Held einige Angewohnheiten in seinem Leben verändert: Für bessere mentale Gesundheit habe er gewisse Routinen in seinen Alltag integriert. «Ich habe meine Trainingsverpflichtungen immer sehr konsequent eingehalten. Aber in letzter Zeit habe ich gespürt, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ohne äussere Stimmen oder Stimulation.» In diesen Momenten der Stille meditiere er viel und mache Atemübungen, wahlweise in der Sauna oder dem Eisbad.