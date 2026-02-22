Chris Hemsworths Kinder finden ihren Vater gar nicht cool

Als Thor war er kurz der Held

Dabei hatte es durchaus eine Zeit gegeben, in der Papa Hemsworth bei seinem Nachwuchs als Superheld durchging – im wahrsten Sinne des Wortes. «Ich glaube, als sie zum ersten Mal realisiert haben, dass ich Thor bin, fanden sie das richtig cool», erzählte er «People». «Und dann haben sie gemerkt, dass sie nicht fliegen können, und fanden es schon weniger cool.»