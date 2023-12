Chris Isaak gibt nach langer Pause wieder Konzerte in Deutschland

Nach über zehn Jahren kommt Chris Isaak (67) mit mehreren Konzerten wieder nach Deutschland. Das gab der US–amerikanische Sänger und Schauspieler am Freitag mit einer Pressemitteilung an. Er kündigte dabei drei Live–Shows für 2024 an. Am 27. Juli in Lörrach, am 28. Juli in Köln, sowie am 30. Juli in Berlin. Der Vorverkauf für die Konzerttickets ist mit der Ankündigung am Freitag (15. Dezember 2023) gestartet.