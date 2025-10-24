Chris Norman wird 75: «Ich will auch noch in meinen 80ern auftreten»

Sein bisheriger Erfolg habe seine Sicht darauf verändert, «was wirklich wichtig ist. Früher dachte ich, berühmt zu sein, sei das Grösste – heute geht es mir darum, dass die Menschen meine Arbeit schätzen». Damals hätte er sich auch nicht vorstellen können, «dass meine Karriere bis in meine 70er reicht – zu jener Zeit gab es schliesslich keine Pop– oder Rockkünstler in diesem Alter. Heute gibt es viele, die sogar noch in ihren 80ern auftreten. Ich hoffe, dass ich mich dazu genauso in der Lage fühlen werde».