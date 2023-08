Chris Noth spricht erstmals über Missbrauchsvorwürfe

Die Anschuldigungen zweier Frauen gegen den Schauspieler wegen sexueller Übergriffe wurden Ende 2021 veröffentlicht, eine Woche nach der Premiere von «And Just Like That...», der Fortsetzung von «Sex and the City». Drei weitere Frauen meldeten sich anschliessend zu Wort und sagten, er habe sie ebenfalls sexuell genötigt. Die «SATC»- Stars Sarah Jessica Parker (58), Kristin Davis (58) und Cynthia Nixon (57) gaben später eine Erklärung ab, in der sie die Frauen unterstützten und dafür lobten, dass sie sich gemeldet haben. Die Behörden erhoben nie eine Anklage.