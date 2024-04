Chris Pine besucht mit Shorts und Zottelbart Premiere seines Films

Regiedebüt für Chris Pine

Chris Pine spielt nicht nur die Hauptrolle in «Poolman», sondern feiert mit dem Film auch sein Debüt als Regisseur. Zudem schrieb er zusammen mit Ian Gotler das Drehbuch der Mystery–Komödie. Neben dem Hollywoodstar sind Danny DeVito (79), Jennifer Jason Leigh (62), Annette Bening (65) und DeWanda Wise (39) zu sehen. In den USA kommt der Streifen am 10. Mai in die Kinos. Wann er in Deutschland erscheint, ist noch nicht klar.