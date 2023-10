Chris Pine, Gal Gadot und Co.: Hollywood solidarisiert sich mit Israel

Ein grosser Teil der Hollywood–Unterhaltungsindustrie bekundet in einem offenen Brief ihre Solidarität mit Israel. Mehr als 700 Promis verurteilen mit deutlichen Worten in dem Schreiben den Terrorangriff der radikalislamischen Hamas mit inzwischen mehr als 1.200 toten Jüdinnen und Juden, Tausenden Verletzten und einer Vielzahl an Zivilisten, die in den Gaza–Streifen verschleppt wurden. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Superstars wie Mark Hamill (72), Gal Gadot (38), Michael Douglas (79), Chris Pine (43) oder Michael Douglas (79). Veröffentlicht wurde der Brief von der Non–Profit–Vereinigung CCFP, Creative Community for Peace.