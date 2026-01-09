Chris Pratt: Das war Arnies aussergewöhnliches Weihnachtsgeschenk

Pratt stellte kürzlich richtig, wie er seine Ehefrau kennengelernt hat

Lange kursierte die Annahme, dass das Ehepaar von Katherine Schwarzeneggers Mutter Maria Shriver (70) einst einander vorgestellt wurde – doch Pratt stellte die Geschichte kürzlich richtig. «Das stimmt eigentlich gar nicht», erklärte der «Guardians of the Galaxy»–Star in einem Interview für «Fox & Friends». «Ich habe meine Frau in der Kirche kennengelernt. Ich war in einer Kirche in Hollywood, habe herübergeschaut und sie gesehen – man sollte ja eigentlich nicht in der Kirche nach Frauen Ausschau halten, aber ich bin nur ein Mensch und dachte einfach: Wow, sie ist wirklich süss.»