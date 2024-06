Chris Pratt feiert Hochzeitstag: Er dankt täglich Gott für seine Frau

Chris Pratt schwärmt: «Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen»

«Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meinen Schatz», schwärmt der Hollywood–Star zu einem Bild des Paares. «Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spass, die du in mein Leben gebracht hast.» Zudem schreibt der Schauspieler, der unter anderem aus den «Guardians of the Galaxy»– und «Jurassic World»–Filmen bekannt ist, dass er Gott jeden Tag für seine Katherine danke.