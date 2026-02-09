Chris Pratt und Co. feiern Super-Bowl-Sieg der Seahawks

Einer der Lautesten in der Reihe prominenter Gratulanten: Schauspieler Chris Pratt (46). Der bekennende Seahawks–Fan war nicht nur als Zuschauer im Stadion, sondern feierte den Triumph direkt auf dem Rasen und später in der Kabine mit Quarterback Sam Darnold (28). Auf Instagram teilte der «Guardians of the Galaxy»–Star mehrere Videos und Fotos und schrieb dazu: «Was für eine Saison! So endlos stolz!»