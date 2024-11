Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger sind wieder Eltern geworden

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger fühlen sich gesegnet

Die Tochter von Action–Ikone Arnold Schwarzenegger (77) und Maria Shriver (69) sowie der Hollywood–Star, unter anderem bekannt aus den «Guardians of the Galaxy»– und «Jurassic World»–Filmen, «sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben», heisst es in dem Beitrag. Sowohl die Mutter als auch das Baby seien wohlauf «und Fords Geschwister freuen sich über seine Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar.» Daneben verrät das Paar in dem Beitrag, dass Söhnchen Ford am 8. November geboren wurde.