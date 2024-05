Chris Pratt würde gerne zusammen mit seiner Frau einen Film drehen

«Garfield» wird auch für die Töchter eine Premiere

Das Paar ist seit 2019 verheiratet und hat die beiden Töchter Lyla Maria (3) und Eloise Christina, die am 21. Mai ihren zweiten Geburtstag feiert. Aus seiner Ehe mit Anna Faris (47) hat Pratt zudem noch Sohn Jack (11). Gegenüber «People» verriet der Schauspieler, dass sein neues Werk wohl alle seine Kinder anspricht: «Ein Film wie 'Garfield» ist wirklich für alle Altersgruppen, und meine Töchter sind beide sehr jung. Mein Sohn ist elf, also hat er viele Dinge gesehen, in denen ich mitspiele, aber meine Mädchen haben noch nie etwas gesehen, was ich gesehen habe. Das wird also wahrscheinlich das Erste sein, was sie sehen."