Chris Pratts Kinder haben noch nie einen Film gesehen

Sie ist die Tochter einer Actionfilmlegende, er ein angesagter Hollywoodstar – und trotzdem haben die drei gemeinsamen Kinder von Katherine Schwarzenegger (36) und Chris Pratt (46) noch nie einen Film gesehen. Woran das liegt, erzählt der Schauspieler in der US–Fernsehsendung «Today».
Sohn Jack findet Chris Pratt cool
Pratt und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (78) sind seit dem Jahr 2019 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Ihre Tochter Lyla wurde 2020 geboren, die zweite Tochter Eloise kam 2022 zur Welt und 2024 folgte Sohn Ford. Daneben hat er seinen Sohn Jack (13), der aus der Beziehung mit Pratts Ex–Ehefrau Anna Faris (49) stammt.
Danach gefragt, ob seine insgesamt vier Kinder denn wüssten, wie toll es ist, dass er im Englischen Nintendos Videospielkultfigur Mario in «Der Super Mario Bros. Film» und «Der Super Mario Galaxy Film» spricht, gesteht der Star Überraschendes. Seinen Sohn Jack habe er zu einer Vorstellung des ersten Mario–Films mit ihm mitgenommen – und jener finde tatsächlich, «dass es ziemlich cool ist». Aber: «Meine Fünfjährige, meine Dreijährige und mein Einjähriger haben noch nie einen Film gesehen.»
Katherine Schwarzenegger «von der alten Schule»
Im gleichen Atemzug erläutert Pratt auch, warum seine drei jüngeren Kinder keinen einzigen Film kennen. «Katherine ist sehr von der alten Schule, wenn es um Bildschirme und Technologie und all dieses Zeug geht.» Deshalb warte das Paar noch damit, seinen gemeinsamen Kids Filme zu zeigen. Aber irgendwann werde die Zeit kommen, zu der sie feststellen, «dass ihr Papa ziemlich cool ist. Sie haben es noch nicht realisiert, aber eines Tages ...» Jack möge ihn jedoch, scherzt Pratt.