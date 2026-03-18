Chris Pratts Kinder haben noch nie einen Film gesehen

Katherine Schwarzenegger «von der alten Schule»

Im gleichen Atemzug erläutert Pratt auch, warum seine drei jüngeren Kinder keinen einzigen Film kennen. «Katherine ist sehr von der alten Schule, wenn es um Bildschirme und Technologie und all dieses Zeug geht.» Deshalb warte das Paar noch damit, seinen gemeinsamen Kids Filme zu zeigen. Aber irgendwann werde die Zeit kommen, zu der sie feststellen, «dass ihr Papa ziemlich cool ist. Sie haben es noch nicht realisiert, aber eines Tages ...» Jack möge ihn jedoch, scherzt Pratt.