Chris Rock und Amber Rose: Möchte sie doch nicht mehr Single bleiben?

«Ich will für den Rest meines Lebens Single sein», hatte die damals 39–Jährige im Podcast «Sofia with an F» erzählt. «Ich will weder mein Haus, noch mein Leben mit jemandem teilen. Ich will niemanden um meine Kinder herum haben. Ich will keinen Sex haben», erklärte die zweifache Mutter, die zwei Söhne aus vorangegangenen Beziehungen hat. «Mir geht es gut alleine. Ich bin sehr glücklich darüber, mein Bett mit niemandem teilen zu müssen.» Rose war unter anderem von 2013 bis 2015 mit dem Rapper Wiz Khalifa (36) verheiratet.