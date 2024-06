Chris Tall: So wird seine neue ProSieben-Comedyshow

Der Comedian war darüber hinaus in der 14. Staffel der RTL–Castingshow «Das Supertalent» im Jahr 2021 neben Dieter Bohlen (70), Bruce Darnell (66) und Evelyn Burdecki (35) Jurymitglied. In seiner neuen TV–Heimat war der 33–Jährige ebenfalls bereits zu sehen. Chris Tall, der auch als Moderator und Schauspieler arbeitet, war 2024 unter anderem in der ProSieben–Rateshow «Wer isses?» neben Ralf Schmitz (49) einer der Chefs eines mit Prominenten besetzten Rateteams.