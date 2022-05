Chris Töpperwien: Der Currywurstmann ist den Bund der Ehe eingegangen

Karriere im Trash-TV

Der extrovertierte Unternehmer wanderte vor rund zehn Jahren in die USA aus. Seine TV-Karriere startete er bei der VOX-Sendung «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer». Es folgte ein Auftritt in der RTL-Produktion «Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare», damals mit seiner Ex-Frau Magdalèna Kalley. 2019 kam dann seine Teilnahme am Erfolgsformat «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!», wo er den sechsten Platz belegte.