Chris Töpperwien: «Wusste nicht, dass gegen mich Haftbefehl vorlag»

TV–Star und Unternehmer Chris Töpperwien (50) muss sich am heutigen Montag (8. Juli) in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten. Dort findet ein Prozess gegen den USA–Auswanderer wegen angeblicher Veruntreuung statt. Bei Vox und auf RTL+, wo über Töpperwiens Geschichte in «Goodbye Deutschland – Familie Töpperwien» (8. Juli, um 22:15 Uhr) berichtet wird, sagt der 50–Jährige einer Mitteilung zufolge über «seine tagelange Odyssee durch deutsche Gefängnisse»: «Ich wusste nicht, dass gegen mich ein Haftbefehl vorlag. Die gegen mich gerichteten Vorwürfe sind haltlos.»