Chrissy Teigen: «Bitte hört auf zu fragen, ob ich schwanger bin»

Vor einigen Tagen hat Model Chrissy Teigen (36) es bereits angedeutet, jetzt hat sie eine In-vitro-Fertilisation bestätigt. Auf Instagram schreibt sie: «Ich habe in meinen Storys darüber gepostet, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich mitten in einem weiteren IVF-Zyklus bin, um so viele Eizellen wie möglich zu retten und hoffentlich ein paar starke, gesunde Embryonen zu machen.»