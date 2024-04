Chrissy Teigen: Familienurlaub in ihrer thailändischen Heimat

Chrissy Teigen reiste in den Frühlingsferien nach Thailand, um ihre Mutter zu besuchen. Diese war Anfang des Jahres zurück in das Land gezogen, um in ihrer Heimatstadt Korat zu leben. Teigen teilte auch ein Video vom Kanufahren zusammen mit Tochter Luna Simone (7), die winkte und in die Kamera lächelte. Luna strahlte auch auf einem Selfie mit ihrem Vater auf der Jacht. In dem süssen Schnappschuss legte sie ihren Kopf auf die Schulter von John Legend und trug eine orangefarbene Schwimmweste. In der Zwischenzeit schien die 16 Monate alte Esti Maxine, die jüngste Tochter des Paares, einige Zeit im Pool genossen zu haben. Ein Foto zeigte sie in rot–weiss gemusterter Badebekleidung.