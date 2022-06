Christian Bale: Unter dieser Bedingung würde er nochmal Batman spielen

Mit seiner Darbietung des Helden Batman in der «Dark Knight»-Trilogie hat Christian Bale (48) die Geschichte über den Beschützer Gothams auf ein neues Level gehoben. Zwar zeigten sich zuletzt auch viele Kinogänger von Robert Pattinson (36, «The Batman») als Bruce Wayne angetan. Der Wunsch, dass Bale noch einmal ins Batmobil steigt und damit auf die Leinwand düst, scheint dennoch ungebrochen. Und dieser Wunsch ist offenbar gar nicht so unrealistisch, wie der Oscarpreisträger der US-Seite «ScreenRant» verraten hat. Tatsächlich würde er seine Rückkehr an eine einzige Bedingung knüpfen - dass Christopher Nolan (51) wieder die Regie übernimmt.