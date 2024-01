Christian Bale wird 50: Perfektionist mit Hang zur Selbstzerstörung

Es dauerte also bis in die Mitte seiner 40er, ehe Bale Rücksicht auf sich und seinen Körper nehmen wollte. In Bezug auf andere Menschen hatte er diese Lektion nach einem unschönen Vorfall am Set von «Terminator: Die Erlösung» bereits zehn Jahre zuvor gelernt. Der Mitschnitt eines Wutanfalls während der Dreharbeiten, bei dem er einen Kameramann minutenlang wüst beschimpfte und dessen Rauswurf verlangte, ging viral und kratzte stark am zuvor makellosen Ruf des Stars. Doch Bale liess unmittelbar darauf eine Entschuldigung folgen, in der er seine Dünnhäutigkeit bereute, zu 100 Prozent die Schuld übernahm und Besserung gelobte. Das ist nun 15 Jahre her und bisher stand Bale zu seinem Wort.