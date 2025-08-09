Christian Düren rührt Amira Aly mit Geschenk zu Tränen

Die Moderatorin überwacht seit mehreren Monaten den Bau ihres neuen Hauses. Bereits im März postete Aly in einer Instagram–Story ein Video von ihrem Besuch bei einer Fertighausfirma in österreichischen Bundesland Kärnten, wo das luxuriöse Ökohaus für die gebürtige Österreicherin entstand. Ende Juli erklärte sie in einem Post, dass sie «fast am Ziel» stehe und sie sich bei der Firma «fürs Möglichmachen dieses Traums, eure Geduld und Leidenschaft» bedanken wolle. «Und dafür, dass ich euch rund um die Uhr mit meinen spontanen Ideen, Zweifeln und gefühlt hundert ‹Letzte–Wünsche› nerven durfte.» An Fortschritten wie eine fertiggestellte Treppe liess sie ihre Instagram–Community immer wieder teilhaben.