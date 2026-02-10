Christian Friedel: «White Lotus»-Star moderiert Deutschen Filmpreis

Nach seinem Debüt im letzten Jahr: Christian Friedel (46) moderiert auch 2026 wieder den Deutschen Filmpreis. Dies haben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Verleihung der Lolas findet am 29. Mai in Berlin im Palais am Funkturm statt. Die Gala wird live in der Mediathek der ARD übertragen. Am selben Abend strahlt das Erste sie zeitversetzt im Fernsehen aus.