Die Gedanken und das Mitgefühl der Band seien jetzt bei seiner Familie. «Christians Musik, seine Liebe und sein Humor bleiben für immer in unseren Herzen.» Die Musiker bitten darum, die Trauer und die Privatsphäre der Familie und der Band zu respektieren. Alle geplanten Aktivitäten diese Woche werde die Gruppe absagen. «Wir werden die gemeinsamen Jahre mit dir niemals vergessen, Christian, und dich als Mensch und Musiker auf ewig in unseren Herzen behalten», heisst es abschliessend. In dem Post veröffentlichte die 2012 in Wien gegründete Formation zudem ein Bild ihres verstorbenen Kollegen.