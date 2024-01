Christian ist Dänemarks neuer Kronprinz: So tickt der Sohn des Königs

Nachdem seine Eltern König und Königin von Dänemark geworden sind, hat Prinz Christian (18) eine neue Rolle, die ihn vermutlich auch zu einem recht begehrten Junggesellen in Europa macht. Denn der älteste Sohn der in Australien geborenen Königin Mary (51) ist der nächste in der dänischen Thronfolge. Sein Vater, König Frederik X. (55), war dessen Mutter, Königin Margrethe II. (83), am Sonntag (14. Januar) auf den Thron gefolgt. Die langjährige Königin hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend ihre Abdankung angekündigt.