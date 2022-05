Christian Kahrmann vor TV-Comeback nach schwerer Corona-Erkrankung

Kahrmann ist sich sicher, dass seine «Erlebnisse ja nicht auf Knopfdruck wieder» verschwinden. «Aber die Zeit heilt alle Wunden, zumindest Stück für Stück», sagt er. Um seine Erfahrungen zu verarbeiten, hat er sich in professionelle psychologische Hilfe begeben. «Einfach so weiterzuleben, als wäre nichts passiert, davon kann ich nur abraten. Allein bewältigt man so ein Schicksal nicht», so Kahrmann.