Christian Lindner hat einen neuen Job in der Autobranche

«Dass es die Autobranche ist, wird niemanden überraschen»

Christian Lindner selbst fügte hinzu, dass ihn der Mittelstand «immer beeindruckt» habe: «Früher habe ich mich für gute Rahmenbedingungen eingesetzt. Heute will ich selbst dort arbeiten, wo das Herz der deutschen Wirtschaft schlägt. Dass es die Autobranche ist, wird niemanden überraschen, der meine persönlichen Leidenschaften kennt.» Für ihn sei «individuelle Mobilität eine Frage der Freiheit». Deshalb dürfe das Auto «nicht zum Luxusgut für wenige werden, sondern muss für viele Menschen bezahlbar bleiben. Das ist die Mission von Autoland und meine».