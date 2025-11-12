Christian Lindner hat einen neuen Job in der Autobranche

Der bekannte Autofan Christian Lindner (46) hat einen neuen Job in der Automobilbranche: Er wird ab Januar 2026 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. Entsprechende Medienberichte bestätigte der markenunabhängige Automobilhandelskonzern nun in einer Mitteilung. Darin heisst es: «Der frühere Bundesfinanzminister, bekennende Autofahrer und Kommunikationsexperte wird in seiner neuen Rolle die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalisierung verantworten.»
Das Unternehmen wurde 1978 von Wilfried Wilhelm Anclam gegründet. Die Firma beschäftigt der Mitteilung zufolge rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 30 Niederlassungen. Die Zentrale von Autoland befindet sich in Sandersdorf–Brehna in Sachsen–Anhalt. Anclam erklärte zur Personalie Lindner unter anderem: «Autoland wächst stark. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Führung meines Unternehmens für die Zukunft grösser aufzustellen. Christian Lindner ist einer der profiliertesten Verfechter der individuellen Mobilität. Und er ist ein Macher.»
«Dass es die Autobranche ist, wird niemanden überraschen»
Christian Lindner selbst fügte hinzu, dass ihn der Mittelstand «immer beeindruckt» habe: «Früher habe ich mich für gute Rahmenbedingungen eingesetzt. Heute will ich selbst dort arbeiten, wo das Herz der deutschen Wirtschaft schlägt. Dass es die Autobranche ist, wird niemanden überraschen, der meine persönlichen Leidenschaften kennt.» Für ihn sei «individuelle Mobilität eine Frage der Freiheit». Deshalb dürfe das Auto «nicht zum Luxusgut für wenige werden, sondern muss für viele Menschen bezahlbar bleiben. Das ist die Mission von Autoland und meine».
Bekannt wurde Christian Lindner als Politiker. Der 46–Jährige war von 2021 bis 2024 Bundesfinanzminister. Ausserdem fungierte er von 2013 bis 2025 als als Bundesvorsitzender der FDP.