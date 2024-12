Christian Lindner will nach Geburt seines Kindes nicht in Elternzeit

Bei FDP–Chef Christian Lindner (45) ändert sich gerade viel: Nur drei Tage nach dem Aus der Ampel verkündeten der Politiker und seine Ehefrau Franca Lehfeldt (35), dass sie in wenigen Monaten erstmals Eltern werden. In Elternzeit zu gehen, kommt für den ehemaligen Bundesfinanzminister aber offenbar nicht infrage: «Das ist in meinem Job nicht vorgesehen», erklärte er im Interview mit dem Magazin «Bunte». «Aber ich werde mir Freiräume nehmen.»