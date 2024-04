Christian Neureuther: «Dankbar für ein wahnsinniges gemeinsames Leben»

Christian Neureuther: «Die Rosi hat Spuren hinterlassen»

Rosi Mittermaier, so heisst es zusammenfassend in dem Film, «war der Mittelpunkt der Familie. Sie fehlt. Christian geht den Weg nun allein weiter. So wie er das mit Rosi verabredet hat», heisst es aus dem Off. Dass das nicht eben einfach ist, daraus macht Christian Neureuther keinen Hehl. Aber: «Es ist ja nicht mehr änderbar. Und darum darf ich nicht zurückschauen. Ich muss es akzeptieren», sagt er. Es gebe auch traurige Momente oder Momente, in denen sie ihm «extrem» fehle, das sei klar, «aber dann musst du auch wieder realistisch sein und sagen: Was wollte die Rosi? Sie wollte, dass wir nicht traurig sind, sondern dass was weitergeht».