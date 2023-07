Christian Quadflieg: Der «Landarzt» ist tot

In Schweden geboren, wuchs er in Hamburg auf. Nach der Schauspielschule in Bochum trat er in verschiedenen Theatern auf, bevor er zum Fernsehen kam. Für Aufsehen sorgte er 1977 im «Tatort: Reifezeugnis», in dem er als Lehrer seine Schülerin, gespielt von Nastassja Kinski (62), verführte. Nach seinem «Landarzt»-Erfolg spielte er von 1995 bis 2022 in «Vater wider Willen». Seine letzte Fernsehrolle übernahm er fünf Jahre später in einer Folge von «Der Alte». Er arbeitete auch als Synchronsprecher und gab viele Dichterlesungen.