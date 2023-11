Christian Schwochow: So schwer war der Dreh von Dianas «The Crown»-Tod

Im Gespräch mit der «Bild am Sonntag» sprach Schwochow nun darüber, wie es sich für ihn angefühlt hat, den verhängnisvollen Tag in Paris aus dem Jahr 1997 für die erfolgreiche Netflix–Serie zu inszenieren. Dies sei «aus verschiedenen Gründen schwierig [gewesen], weil es natürlich Ereignisse sind, die noch im kollektiven Gedächtnis sind», so Schwochow.