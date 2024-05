Christian Slater: «Mr. Robot» wird mit über 50 nochmal Vater

Slater wurde in den Achtzigern an der Seite von Hollywood–Legende Sean Connery (1930 – 2020) in der Rolle des Novizen Adson in «Der Name der Rose» und in der Rolle eines mörderischen Highschool–Studenten in der Komödie «Heathers» bekannt. Nach einer schlagzeilenreichen Phase um die Jahrtausendwende feierte Slater ab 2015 mit seiner Rolle in der Serie «Mr. Robot» ein erfolgreiches Comeback als Schauspieler.