Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt

Schauspieler Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen–Fernandes /43) haben per Presseinfo völlig überraschend bekannt gegeben, kein Paar mehr zu sein. In der Mitteilung, in der sie mit den Namen Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen genannt werden, heisst es: «Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben.»