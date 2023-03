Christian und Bettina Wulff: Die Chronik ihrer Liebe

Christian (63) und Bettina Wulff (49) - das scheint nach den jüngsten Medienberichten mehr denn je zu stimmen - verbindet eine besondere Liebe. Zum dritten Mal sollen sich die beiden am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben haben, wie unter anderem der NDR, «Bild» und RTL übereinstimmend vermelden. Ein Blick in die gemeinsame Chronik zeigt: In den vergangenen 15 Jahren erlebte ihre Verbindung viele Höhen und diverse Tiefen.