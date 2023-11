Christiane Hörbiger: Vom belächelten Burgtheater-Star zur Film-Ikone

Sascha Bigler stammt aus der Ehe mit dem Schweizer Journalisten Rolf R. Bigler (1930–1978), der 1978 mit nur 48 Jahren zuhause an einem Herzstillstand starb. «Entsetzlich waren die langen Nächte in den ersten Monaten. Da sass ich fast jeden Abend im nächtlich stillen Haus und führte mit meinem Sohn Gespräche», erinnerte sie sich laut «Bunte» an die traurige Zeit mit dem damals Zehnjährigen. «Ich hatte viele glückliche Phasen, aber ich möchte mein Leben nicht noch einmal leben. Am liebsten denke ich an die Zeiten in der Schweiz zurück, als mein Sohn noch klein war», sagte sie.