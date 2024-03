Christie Brinkley macht Hautkrebs-Diagnose öffentlich

Gute Heilungschancen bei weissem Hautkrebs

Das Basalzellkarzinom oder Basaliom ist die häufigste Form von Hautkrebs. Es handelt sich dabei um hellen, weissen Hautkrebs. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft treten sie am häufigsten im Kopf– und Halsbereich auf und bilden im Gegensatz zum schwarzen Hautkrebs nur selten Metastasen in anderen Organen. Allerdings können die Tumore aggressiv in das umgebene Gewebe hineinwachsen. Die Standardtherapie besteht darin, den Tumor vollständig operativ zu entfernen, wie bei Christie Brinkley geschehen. Bei frühzeitiger Erkennung bestehen gute Heilungschancen.