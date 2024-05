Christie Brinkley teilt seltenes Foto mit ihren drei Kindern

Den besonderen Tag feierten die vier mit einer Pizzaparty und kreierten jeder eine eigene italienische Köstlichkeit. «Fun!», fasste Brinkley den Tag zusammen und dankte ihren Kindern für die gemeinsamen Bilder, die die Familie in lässigen Klamotten in der Küche zeigen. Es ist selten, dass die Schauspielerin sich zusammen mit all ihrem Nachwuchs zeigt.