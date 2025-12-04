Christie Brinkley und Tochter Sailor strahlen als Twinning-Duo

Viermal war das Supermodel verheiratet: 1975 gab sie sich mit Jean–François Allaux das Jawort, 1981 folgte die Scheidung. Mit Sänger Billy Joel (76) war sie bis 1994 fast zehn Jahre lang verheiratet. Mit ihm bekam sie Tochter Alexa Ray Joel (39). Mit ihrem dritten Ehemann Richard Taubman trat sie 1994 vor den Traualtar, doch bereits sieben Monate später trennten sie sich. Zusammen haben sie Sohn Jack Paris Brinkley–Cook (30). Zuletzt war Christie Brinkley von 1996 bis 2008 mit Peter Cook (66) verheiratet. Aus der Ehe ging Tochter Sailor Brinkley–Cook hervor.