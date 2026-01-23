Christina Aguilera: Dinner-Date mit ihrem Verlobten in Paris

Dinner–Date nach Auftritt bei Wohltätigkeitsgala

Fotografen lichteten die Sängerin ab, wie sie sich bei ihrem Partner einhakte. Beide zeigten sich in schwarzen Looks. Aguilera wählte einen schwarzen Samtmantel, der ihr restliches Outfit verdeckte. Nur ihre schwarzen Heels und eine Spitzenstrumpfhose waren noch zu erkennen. Ihre blonden Haare trug sie in Wellen, die ihr über die Schultern fielen. Unter ihrer schwarzen Sonnenbrille blitzte ein schimmerndes Augen–Make–up hervor. Rutler kombinierte derweil einen Ledermantel zu einem Button–Down–Hemd, einer passenden Hose und ebenfalls schwarzen Schuhen.