Christina Aguilera enthüllt ihre sexuellen Vorlieben

Wichtig sei, sich nicht für sein Sexleben zu schämen und darüber zu sprechen. Das hat die Sängerin in ihrem Podcast–Auftritt ausführlich getan. So verriet sie auch, dass Vibratoren für sie ein «bahnbrechender Wendepunkt» gewesen seien. Sie habe früher sogar für Flugstrecken ein Sexspielzeug im «Taschenformat» im Handgepäck verstaut. Zudem vertraue sie auf Gleitmittel, was «der Star der Show» sei. «Es fühlt sich gut an. Wir haben es ausprobiert.» Es sei «das Epizentrum der Macht».