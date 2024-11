Christina Aguilera teilt Schnappschüsse mit ihren Kindern

Sie will ihre Kinder schützen

In einem früheren Interview mit «Glamour» erklärte Aguilera, wie schwierig es für sie sei, ihre Kinder beschützen zu wollen, aber gleichzeitig auch Freiheit zu geben. «Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie vor der Welt abschirmen und beschützen. Aber sie müssen ihre eigenen Lektionen lernen», sagte Aguilera unter Tränen. Ihre Bedenken seien nicht unbegründet, wie die 43–Sängerin im Verlauf des Gesprächs ebenfalls klarstellte: «Ich habe so viel in so jungen Jahren gesehen. Man will einfach nur das Beste für seine Kinder.»