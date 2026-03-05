Christina Applegate: Beziehung zu David Boreanaz hat sie gerettet

Christina Applegate (54) packt in ihrer Autobiografie «You With the Sad Eyes» über die Beziehung zu David Boreanaz (56) aus. Der «Buffy»–Star half ihr in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens und rettete sie aus einer langjährige Gewaltbeziehung.
Die beiden Seriendarsteller lernten sich Anfang 1993 am Set von «Eine schrecklich nette Familie» kennen, wo Boreanaz in der siebten Staffel einen Gastauftritt als Applegates Serienfreund hatte. «David und ich wurden sofort Freunde – er war witzig und nett und wir verbrachten unsere Mittagspausen zusammen», schreibt Applegate in dem am 3. März erschienenen Buch.
Deswegen rief sich Boreanaz auch bereits vier Tage nach ihrem Kennenlernen an, als es zu einem Vorfall mit ihrem damaligen, gewalttätigen Partner kam. «‹Ich kann nicht allein in meinem Haus sein›, sagte ich, und David erschien in der Blockhütte, um mir Gesellschaft zu leisten», erinnert sich Applegate.
Retter in der Not
Daraus entwickelte sich dann auch eine kurze Romanze. «David liess mich in meinem Haus sicher fühlen und ein paar Tage später fingen wir etwas an. Wir daten ein paar Monate, und obwohl es nicht von Dauer war, half er mir, irgendwann zu gehen. Ich verehre David dafür», erzählt die Schauspielerin. Sie könne ihm gar nicht genug danken, «dass er der Grund war, warum ich endlich wieder in der Lage war, zur Normalität zurückzukehren.»
Ihre Beziehung hielten beide damals aus der Öffentlichkeit heraus. Jahre später gab es dennoch einen gemeinsamen öffentlichen Moment: Bei den People's Choice Awards 2009 überreichte er ihr den Preis als beliebtester weiblicher TV–Star, dabei tauschten die beiden einen kurzen Kuss aus.
Boreanaz heiratete nach der Beziehung Ingrid Quinn, die Ehe wurde 1999 geschieden. Seit 2001 ist er mit dem früheren Playboy–Model Jaime Bergman verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Applegate selbst heiratete ebenfalls 2001 Schauspieler Johnathon Schaech – eine Verbindung, von der sie schreibt, dass ihr das Scheitern bereits beim Gang zum Altar klar war. Seit 2013 ist sie mit Musiker Martyn LeNoble verheiratet, mit dem sie eine heute 15–jährige Tochter hat.
Weitere prominente Namen im Buch
Neben der Geschichte mit Boreanaz enthält «You With the Sad Eyes» zahlreiche weitere Promi–Anekdoten. Christina Applegate beschreibt etwa eine jahrelange Verliebtheit in Johnny Depp, voll mit «komplizierten und sich ständig verändernden Gefühlen». Nach seinem Gastauftritt bei «21 Jump Street» sei er noch lange in ihren Tagebucheinträgen erschienen.
Auch mit Brad Pitt und Anthony Kiedis verbindet sie Erinnerungen: Ersterer lud sie 1989 als Date zu den MTV Video Music Awards ein – dort liess sie ihn aber für Skid–Row–Sänger Sebastian Bach stehen. Und mit dem Red–Hot–Chili–Peppers–Frontmann besuchte sie ein Date auf einem Bauernmarkt, bevor er ihr einen Korb gab. «Das Beste, was mir Antoine – so nannten wir ihn alle – je gesagt hat, war, dass er manchmal kein Deodorant benutzte», heisst es im Buch.