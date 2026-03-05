Christina Applegate: Beziehung zu David Boreanaz hat sie gerettet

Retter in der Not

Daraus entwickelte sich dann auch eine kurze Romanze. «David liess mich in meinem Haus sicher fühlen und ein paar Tage später fingen wir etwas an. Wir daten ein paar Monate, und obwohl es nicht von Dauer war, half er mir, irgendwann zu gehen. Ich verehre David dafür», erzählt die Schauspielerin. Sie könne ihm gar nicht genug danken, «dass er der Grund war, warum ich endlich wieder in der Lage war, zur Normalität zurückzukehren.»