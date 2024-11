Christina Applegate: «Ich liege schreiend im Bett»

Die meiste Zeit würde sie im Bett liegen, weil ihre Schmerzen so gross seien, berichtet Applegate. «Ich meine, ich hab fast 50 Jahre gearbeitet, also denk ich mir, damit komm ich klar.» Morgens aus dem Bett aufzustehen sei so schmerzhaft, als würde der Boden aus Lava bestehen. «Ich setze meine Füsse auf den Boden, und sie schmerzen bei der Berührung unglaublich», sagt Applegate. «Ich dachte mir ‹Jep, ich lege mich wieder in mein Bett und pinkle in meine Windel›, weil ich keine Lust habe, den ganzen Weg zum verdammten Badezimmer zu laufen.» Letzteres sei allerdings nur ein Scherz, fügte sie schnell hinzu: «Ich liege nicht wirklich hier und pinkle in meine Bettwindel.»