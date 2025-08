Christina Applegate im Krankenhaus: Sie schrie vor Schmerzen

Applegate hat schwierige Jahre hinter sich. 2021 hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist. Vor wenigen Wochen erklärte sie in Conan O'Briens (62) Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend«, dass sie »das Haus eigentlich nicht mehr« verlasse. Die Erkrankung sei »das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Das ist das Schlimmste, was ich je durchgemacht habe.« Applegate wurde einem breiteren Publikum vor allem durch die Rolle der Kelly Bundy, der »Dumpfbacke«, in der beliebten US–Sitcom »Eine schrecklich nette Familie" in den 80ern und 90ern bekannt.