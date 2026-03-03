Christina Applegate: «Schrecklich nette Familie» verstärkte Magersucht

«Mit dieser Figur habe ich mich in eine Sackgasse manövriert, weil ich dünn sein musste», schreibt Christina Applegate in ihrem Buch. Sie hatte eine genaue Vorstellung, was Kelly Bundy tragen solle: «Kleidung, bei der man sehen konnte, wenn man auch nur eine einzige Traube gegessen hatte». Dies habe dazu geführt, dass Applegate sich in ihre «Essstörung noch tiefer hineingesteigert» hat.