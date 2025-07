Christina Applegate: Tochter Sadie vermisst ihre alte Mama

Christina Applegates Tochter: «Schwer sie so zu sehen»

Gemeinsam mit Schauspielkollegin Jamie–Lynn Sigler (44), die ebenfalls an Multipler Sklerose erkrankt ist, hostet Christina Applegate inzwischen den Podcast «MeSsy». In einer Folge kam auch ihre Tochter Sadie zu Wort. «Ich erinnere mich, dass wir, als ich ein Kind war, jeden Abend stundenlang in ihrem Zimmer getanzt haben», erzählte die 14–Jährige. «Es war schwer zu sehen, wie meine Mutter viele der Fähigkeiten verlor, die sie in meiner Kindheit hatte... Es ist einfach sehr schwer, sie das durchmachen zu sehen.»