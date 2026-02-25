Christina Applegate über MS: Für ihre Tochter verlässt sie das Bett

Die Fahrten zur Schule und zu Sadies Aktivitäten seien der einzige Moment, den sie allein mit ihrer Tochter habe, erzählte Applegate. «Ich sage mir: ‹Bring sie einfach sicher hin und komm nach Hause, damit du wieder ins Bett kannst.› Und genau das tue ich.» Doch ausgerechnet diese Einschränkung habe der früheren «Eine schrecklich nette Familie»–Darstellerin eine neue Art von Freiheit geschenkt – die Freiheit, ungefiltert über ihr Leben zu sprechen.